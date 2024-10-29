В Екатеринбурге появилась улица в честь советского актера Демьяненко

В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь прославленного советского актера Александра Демьяненко.

Как говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале уральской столицы, улице с проектным наименованием "Проектируемая улица – 40", расположенной в Октябрьском районе Екатеринбурга, присвоено наименование "улица Александра Демьяненко". Кроме этого, переулкам, расположенным в жилом районе Экодолье в планировочном районе Горнощитский Луч в Чкаловском районе города, присвоены наименования "Миндальный" и "Шелковый".

Стоит отметить, что Александр Демьяненко является уроженцем Свердловска. Народный артист РСФСР получил наибольшую известность как исполнитель роли Шурика в кинокомедиях Леонида Гайдая. Демьяненко не стало в 1999 году, ему было 62 года.

В прошлом году в Екатеринбурге проходил фестиваль "Кинопроба", на котором вспоминали творчество советского режиссера Гайдая.