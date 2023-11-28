На фестивале "Кинопроба" в Екатеринбурге вспомнят творчество советского режиссера Гайдая

С 1 по 5 декабря в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль "Кинопроба". Известна программа мероприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, площадками станут Дом кино (улица Луначарского, 137) и "Ельцин Центр" (улица Бориса Ельцина, 3). Конкурсная программа включает 118 фильмов длительностью до 30 минут: 48 игровых картин, 32 документальных и 38 анимационных.

А внеконкурсная будет посвящена 100-летию со дня рождения советского режиссера Леонида Гайдая. Так, екатеринбуржцы увидят один из его ранних фильмов "Жених с того света", а также картину сценариста и писателя Евгения Цымбала "Леонид Гайдай: от смешного – до великого".

Кроме кинопоказов гостей фестиваля ожидают мастер-классы по анимационным и видеотехнологиям, лаборатории для кинокритиков и сценаристов. Также в программу вошли образовательные проекты, посвященные истории и особенностям жанров синематографа. Вход на все мероприятия – свободный.

Напомним, в начале этого года в Екатеринбурге проходил диктант для знатоков фильмов Леонида Гайдая. Мероприятие получило название "Помедленнее, я записываю!".