Песков: Встреча Путина и генсека ООН была закрытой по просьбе Гутерриша

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие представителей СМИ на встрече генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

"Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша", - заявил Песков.

"Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу", - цитирует его РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Антониу Гутерриша прошла 24 октября, в рамках саммита БРИКС в Казани. В офисе генсека заявили, что его участие в саммите БРИКС было важно для ООН, поскольку страны БРИКС представляют половину населения мира.

Ранее сообщалось, что Украина может объявить генсека ООН персоной нон грата из-за того, что он посетил саммит БРИКС. Владимир Зеленский негативно прокомментировал визит Гутерриша в Казань.