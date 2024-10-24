Под Селидово критическая ситуация для ВСУ, заявили в Киеве

В ДНР складывается критическая ситуация для украинской армии, которая может попасть в котел, заявил бывший замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он считает, что боевики могут попасть в окружение между Кураховкой и Горняком на Селидовском направлении. Причем до недавнего времени ВСУ могли медленно отступать, но сейчас ситуация усугубляется.

Британский эксперт Александр Меркурис опасается, что могут погибнуть тысячи боевиков, так как командование не дает приказа отходить из Селидово даже при угрозе окружения.

"Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад", — заявил Меркурис.

О серьезном продвижении российской армии под Селидово стало известно несколько дней назад. На Украине считают этот вопрос решенным. Так, бывший боевик Игорь Мосийчук говорит, что "потеря Селидово фактически очевидна", но ему очень не хочется, чтобы повторилась угледарская ситуация, когда боевики оказались почти окружены. При этом киевские "паркетно-картонные генералы не понимают, что они делают".

Тем временем подразделения ВСУ начали самостоятельный отход из Селидово, не дожидаясь приказа, сообщает канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Главком ВСУ Сырский не контролирует подразделения на передовой, которые принимают самостоятельные решения об отходе с позиций. Ожидается, что Селидово будет освобождено российской армией до конца недели. Реагируя на это, генштаб ВСУ срочно перебрасывает военный спецназ из Красноармейска (Покровска), чтобы задержать отступление ВСУ.

Российский обозреватель Юрий Подоляка пишет, что Селидово уже более чем наполовину контролируется нашими военными, которые заняли высотную часть города почти без боев и разрушений. И единственный выход для боевиков - это ночью попытаться вырваться по последней, пока не контролируемой ВС РФ дороге.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что российская армия достигла серьезных успехов в тактике ведения боевых действий. Она использует тактику изменения направления основного удара, создавая одновременно несколько угроз на разных направлениях, а на каком из них состоится основной удар, до конца непонятно, тем более в условиях нехватки живой силы. О нехватке боевиков говорит и Меркурис. Мобилизация почти провалена, солдаты деморализованы из-за отсутствия ротации и какой-либо перспективы.