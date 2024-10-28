28 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральцу грозит 5 лет колонии за нападение на сотрудниц полиции

Житель уральского города Асбест готовится предстать перед судом за нападение на женщин-полицейских. За применение насилия к представителям власти мужчину могут отправить в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в апреле этого года. Две сотрудницы полиции Асбеста участвовали в профилактическом мероприятии "Внимание – мошенник!". Они ходили по квартирам и раздавали пожилым уральцам памятки об участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров.

В одной из квартир, куда постучались полицейские, сидел 45-летний мужчина. Он отворил дверь и вступил в диалог с женщинами, которые поинтересовались у него, есть ли в квартире пожилые люди. В ходе разговора мужчине что-то не понравилось, и он применил к сотрудницам МВД физическое насилие.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, уралец, устроивший скандал на ровном месте, мог за 30 секунд разрешить ситуацию мирным способом.

"Для этого ему необходимо было позвонить в дежурную часть территориального ОВД по месту жительства и узнать, работают ли данные сотрудницы в полиции. Получив утвердительный ответ, он понял бы, кто и с какой целью к нему пришел. Итогом его противоправного поведения может стать лишение свободны на срок до 5 лет за противодействие представителям силового ведомства", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело агрессора направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, недавно был вынесен приговор жителю уральского города Ревда, избившему двух полицейских.

Теги: полицейские, нападение, суд, Асбест


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