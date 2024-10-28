В уральском поселке крысы бросаются на людей

В уральском поселке Калья (Свердловская область) нашествие крыс. Об этом в соцсетях сообщает депутат городской думы Североуральска Ольга Коптяева.

По ее словам жители трех домов - двух на Ленина (дома 53 и 5) и одного на Комарова (13), страдают от крупных грызунов, которые бегают у мусорных контейнеров и во дворах. Крысы настолько обнаглели, что спокойно перемещаются по подъездам и бросаются на людей. Один из таких инцидентов попал на видео.

"Жители с данной проблемой, завтра в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС. Требуйте обработку всей территории, подъездов и подвалов. Контролируйте своевременный вывоз мусора и уборку территории мусорных контейнеров", - посоветовала депутат местным жителям.