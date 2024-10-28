Путин продлил срок службы сверх предельного возраста Бастрыкину еще на один год

Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Ему в августе исполнился 71 год.

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Как сообщает ТАСС , соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте думской электронной базы.

"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в документе.

26 сентября Госдума приняла закон о продлении срока службы председателя Следственного комитета России после достижения им предельного возраста в 70 лет сразу в трех чтениях. Глава государства внес его на рассмотрение в парламент 23 сентября.

Александр Бастрыкин возглавляет ведомство с 2011 года.