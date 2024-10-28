Мужчина швырнул на пол новорожденного ребёнка в Белгородской области

Мужчина швырнул на пол новорожденного ребёнка в Белгородской области. Как сообщает SHOT, мальчик в реанимации.

Молодая мама поругалась со своим сожителем. Мужчина в порыве гнева взял её сына-младенца и бросил со всей силы на пол.

У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер и закрытый перелом руки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти двум лицам".

Мужчина был судим за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков.