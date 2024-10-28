В Соликамске уходит в отставку заместитель мэра, ответственный за безопасность

Замглавы администрации Соликамска Сергей Майструк покидает свой пост, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

В мэрии городского округа Сергей Майструк курировал вопросы безопасности. Пост занял в марте этого года.

До этого он работал в мэрии Соликамска бывшим начальником управления муниципального контроля администрации СГО и занимался координацией, контролем и реализацией мер по своевременному выявлению и устранению нарушений в рамках вопросов местного значения. Майструк стал замглавы мэрии Соликамска после ухода Андрея Швецова. Швецов уволился с муниципальной службы после масштабной коммунальной аварии в декабре прошлого года, когда без тепла остались несколько районов города.