Два спиртзавода в Воронежской области атаковали беспилотники ВСУ

Беспилотники атаковали спиртзаводы в Воронежской области, пишет Газета.ru. Пострадали три человека.

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Ранее губернатор региона Александр Гусев рассказал, что прошедшей ночью были атакованы два предприятия.

"Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия", — сообщил Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что они направлены на лечение, один — на стационарное, другой — на амбулаторное.

В результате атаки дронов на предприятии начался пожар, который повредил здания, сооружения и технику. Также был атакован спиртзавод в Новохоперском районе.

Ранее мы сообщали, что два спиртзавода были повреждены в Тульской области после атаки БПЛА.