Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА

Два спиртзавода в Тульской области получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

ЧП произошло прошедшей ночью, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района", - рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в третьем часу ночи в Ефремове услышали два взрыва подряд. После этого в районе одного из предприятий вспыхнул пожар.