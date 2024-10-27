112: Экс-мэр Люберец устроил ДТП в Москве

Экс-мэр Люберец попал в ДТП на Машкинском шоссе в Москве, сообщает 112.

По данным канала, "Geely Monjaro", оформленная на мать бывшего мэра, на полной скорости влетела в другую машину на светофоре. Ту отбросило на встречку, где к аварии присоединилось третье авто. За рулем, как сообщает 112, находился сам Игорь Аккуратов.

Сообщается, что в ДТП пострадали два человека. Они отказались от госпитализации.

Игорь Аккуратов был вице-президентом "Экспо-банка", а также входил в совет директоров банка "Югра" Алексея Хотина (осужден по делу о хищениях).