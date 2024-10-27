Пермячка стала первой вице-миссис конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024

Пермячка Влада Андрианова получила титул первой вице-миссис индийского конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024. Жюри выбирало победительниц из 14 финалисток.

Корону и титул миссис Supermodel Worldwide 2024 получила участница с Украины, второй вице-мисс выбрали участницу из Казахстана.

Андрианова, молодая мама, сама воспитывающая двоих детей, также победила в шоу талантов конкурса. "Я профессиональная гимнастка и выступала с гимнастическим номером в костюме реки Волги", - рассказала она в беседе с ТАСС.

По словам девушки, благодаря своему участию в конкурсе красоты в Индии у нее появились друзья по всему миру. "Конкурс собрал потрясающих женщин. К примеру, Филиппины представляла участница, у которой шестеро детей и которая уже трижды бабушка. Она заняла четвертое место. От Эквадора участвовала девушка, которая прекрасно выглядит, а ей 57 лет. Смотришь на этих женщин и просто восхищаешься. Каждая уникальна по-своему", - рассказала Андрианова.

Международный конкурс Mrs Supermodel Worldwide был основан в 2016 году в Индии. Разные этапы соревнований в 2024 году проходили в Нью-Дели с 18 октября. Концепция конкурса состоит в том, чтобы выбрать не только красивую, но и сильную духом, умную и добрую девушку.

Отметим, что в прошлом году вице-миссис также стала пермячка Софья Чунарева, а победила тогда участница из Казахстана.