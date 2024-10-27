Владелец издания Readovka госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после ДТП

Владелец издания Readovka Алексей Костылев госпитализирован в результате ДТП в Смоленской области.

Издание в официальном комментарии указывает, что произошедшее - "несчастный случай". "Главе медиахолдинга Readovka оказывают всю необходимую помощь. Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что Костылев работал в Смоленской области над проектом "Многодетные деревни".

Baza уточняет, что Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле. По данным канала, у медиаменеджера диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, тупую травма живота и закрытый перелом костей таза. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.