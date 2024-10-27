Умер пермский кот-толстяк, прославившийся на весь мир

Пермский кот Крошик, прославившийся на весь мир благодаря лишнему весу, умер ночью. Об этом рассказала руководитель фонда приюта "Матроскин" Галя Море". Накануне сообщалось, что Крошик попал в больницу в тяжелом состоянии и находится под кислородной маской. Предполагалось, что у кота возникло новообразование. Ранее волонтеры сообщали, что провести исследование УЗИ коту невозможно из-за жировой прослойки.

"Самая страшная ночь в жизни. Ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор. Настолько эта мысль кажется...немыслимой", - написала Галя Море на своей странице ВКонтакте.

О Крошике стало известно в сентябре. 17-килограммовый кот из Перми прославился на весь мир: про него написали зарубежные DailyMail, New York Post, The Sun, HindustanTimes и другие издания.

Питомец жил в подвале пермской больницы. Там его и перекормили сотрудники. Кот потолстел так, что не смог сам двигаться. На помощь пришли волонтеры, которые отвезли кота в реабилитационный центр для животных. Его посадили на диету, заново учили ходить.