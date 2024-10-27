27 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Мощная атака украинских беспилотников произошла ночью: сбиты больше 50 штук

Больше 50 украинских беспилотников сбиты над территорией России минувшей ночью, сообщает Минобороны.

Над Тамбовской областью перехвачены 18 БПЛА. По словам губернатора Максима Егорова, в результате атаки произошло "единичное возгорание вследствие хлопка", его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших нет, предприняты все меры для обеспечения безопасности.

16 беспилотников сбиты в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что атаке подверглось село Варваровка. В результате ранен мирный житель. Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу. В результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено ещё одно транспортное средство. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Четыре беспилотника уничтожены в Брянской области. По данным губернатора Александра Богомаза, речь идет об аппаратах самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

Также четыре БПЛА "сняты" в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов настоятельно попросил жителей не публиковать фото и видео беспилотников или работы ПВО. "Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких", - отметил он.

Еще четыре беспилотника долетели до Орловской областей. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки мест происшествий.

По данным Минобороны, еще три БПЛА сбиты в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отметил, что по предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет. В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет.

Один беспилотник сбит над Курской областью. Губернатор Алексей Смирнов не сообщил о результатах отражения атаки. Также украинский БпЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

Теги: БПЛА, беспилотник, атака


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