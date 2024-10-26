Захарова: Украине дадут 50 млрд долларов, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО

Запад предпочел откупиться от Владимира Зеленского вместо обещаний по членству в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие".

"Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

"Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 млрд", - добавил дипломат.

"Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже", - отметила она.

Напомним, Зеленский 16 октября представил в Раде открытую часть своего плана, который подразумевает втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Он предложил разместить на территории, подконтрольной его режиму, некие "стратегические неядерные силы". В тайных приложениях этого плана идет речь о дальних ударах по территории России, "чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта".

До этого Зеленский опроверг информацию о готовности разработать ядерное оружие в случае невступления в НАТО. По его словам, Киев никогда не говорил о том, что готовится создать ядерное оружие. Это отличается от заявлений одного их украинских чиновников, чьи слова приводит издание Bild. По этим данным, еще несколько месяцев назад чиновник, работающий в сфере закупок вооружений, заявил на закрытом брифинге, что в случае, если Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые действия, у страны есть знания и материалы, чтобы за несколько недель создать ядерное оружие.