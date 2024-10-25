Минфин Астраханской области отмечен дипломом на Московском финансовом форуме-2024

Коллектив министерства финансов Астраханской области награжден дипломом «За высокое качество управления региональными финансами». Церемония вручения состоялась 18 октября в рамках Московского финансового форума-2024. На мероприятии министру финансов Астраханской области Елене Рязановой за высокое качество управления региональными финансами вручили Диплом Министра финансов Российской Федерации.

Напомним, федеральное ведомство ежегодно оценивает долговую устойчивость субъектов РФ. Астраханская область четвертый год подряд входит в группу регионов с высоким показателем по данному критерию и остается на экономически безопасном уровне.

Согласно ежегодной оценке качества управления региональными финансами, проводимой Минфином России, по итогам 2021-2023 годов Астраханская область отнесена к субъектам РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами II степени.

На Московском финансовом форуме ежегодно собираются представители власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов. Участники форума обсуждают актуальные вопросы финансово-экономического развития России, основные вызовы и тенденции, как локальные, так и глобальные.