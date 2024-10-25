25 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/governorspressoffice

Минфин Астраханской области отмечен дипломом на Московском финансовом форуме-2024

Коллектив министерства финансов Астраханской области награжден дипломом «За высокое качество управления региональными финансами». Церемония вручения состоялась 18 октября в рамках Московского финансового форума-2024. На мероприятии министру финансов Астраханской области Елене Рязановой за высокое качество управления региональными финансами вручили Диплом Министра финансов Российской Федерации.

Напомним, федеральное ведомство ежегодно оценивает долговую устойчивость субъектов РФ. Астраханская область четвертый год подряд входит в группу регионов с высоким показателем по данному критерию и остается на экономически безопасном уровне.

(2024)|Фото: t.me/governorspressoffice

Согласно ежегодной оценке качества управления региональными финансами, проводимой Минфином России, по итогам 2021-2023 годов Астраханская область отнесена к субъектам РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами II степени.

(2024)|Фото: t.me/governorspressoffice

На Московском финансовом форуме ежегодно собираются представители власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов. Участники форума обсуждают актуальные вопросы финансово-экономического развития России, основные вызовы и тенденции, как локальные, так и глобальные.

Теги: московский финансовый форум, диплом, министерство финансов астраханской области


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