Готов на 90%. Преображенский парк в Академическом планируют сдать до конца 2024 года

Благоустройство Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга завершено на 90%. Как сообщает пресс-служба мэрии, изначально сдать парк планировалось в следующем году, однако сроки были перенесены на конец 2024 года.

"Работы по заключенному с подрядной организацией контракту стартовали в парке в прошлом году и были рассчитаны на три года. Однако, учитывая опережение срока выполнения работ, объект планируется сдать не в следующем, а уже в этом году", - рассказали в горадминистрации.

На данный момент подрядчик занимается устройством газонов, установкой малых архитектурных форм, посадкой кустарников, а также убирает строительный мусор с площадки. В парке уже установлено 53 опоры освещения, посажено 68 деревьев и 15 кустарников.

Помимо этого, было учтено желание граждан сократить количество дорожек из инертного материала в пользу тротуаров из твердых покрытий. Именно поэтому в скором времени в Преображенском парке появятся около 8,5 тыс. кв. м. тротуаров с твердым покрытием, 4 тыс. кв. м. дорожек из инертного материала, 30 тыс. кв. м. газонов, а также 37 скамеек, 5 скамеек-качелей и 53 урны.