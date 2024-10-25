При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек

Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

Уточняется, что четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение.

По данным СМИ, 44-летний мужчина пришел в магазин с двумя кухонными ножами. Сначала он бросал в людей бутылки шампанского, затем выхватил ножи. Нападавшего удалось скрутить на месте, после чего продавцы нажали тревожную кнопку. На допросе Юрий Артемьев заявил, что ненавидит окружающих людей, что и подтолкнуло его к преступлению, пишет Shot.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.