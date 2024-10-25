Свердловская компания займется реализацией КРТ в Томске

Свердловская компания "Практика" приступает к реализации проекта по комплексному развитию территорий (КРТ) в Томске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, речь идет об участке площадью 8,5 тысяч квадратных метров, расположенном в микрорайоне Черемошники на севере Томска. На этой территории появится ЖК с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.

Как уточнил руководитель компании "Практика" Александр Невмержицкий, в ближайших планах – утверждение проекта планировки территории. Начало строительства запланировано на середину следующего года. Соглашение о КРТ будет рассчитано на 10 лет с момента подписания договора.

Ранее стало известно, что в России под КРТ могут отдать больше тысячи территорий общей площадью более 30 тысяч га.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Екатеринбурге выставили на аукцион еще одну площадку КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской. Сейчас там находятся два дома, построенных еще в 1953 году. Вместо них возведут новое жилье, а в дополнение капитально отремонтируют близлежащий детсад.