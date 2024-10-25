25 Октября 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Открытие сквера Добровольцев состоится в Тюмени 28 октября

Открытие сквера Добровольцев состоится в Тюмени 28 октября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Территорию благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За лучший дизайн-проект нового общественного пространства тюменцы голосовали весной.

"Структура проекта напоминает мини-город, поделенный на функциональные зоны. Здесь родители найдут уютное место для отдыха и игр с детьми на детских площадках, активные жители для себя откроют эффективную базу для физических упражнений на тренажерной и волейбольной площадках, любителей экстремальных видов спорта порадуют скейт-парк и площадка для воркаута, для собаководов предусмотрено размещение площадки с оборудованием для дрессировки и игр с собаками", - говорится в описании к проекту.

С инициативой назвать локацию сквером Добровольцев выступил федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

"Добровольческая деятельность активно развивается в Тюмени. Во время пандемии тюменцы активно оказывали безвозмездную помощь заболевшим. В начале СВО волонтеры Тюменской области одними из первых поехали на Донбасс. Почему мы предлагаем так назвать пространство? У него тоже есть своя добровольческая история. Жители соседних домов когда-то вышли с добровольческой инициативой создать здесь сквер", - заявил он.

В торжественном открытии примут участие общественные организации Тюменской области. В рамках мероприятия состоится высадка деревьев.

В дальнейшем в сквере планируют проводить мероприятия, связанные с добровольческими проектами и инициативами.

Теги: сквер добровольцев, жилье и городская среда, нацпроект, благоустройство


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