В Асбесте стартовали пикеты против повышения тарифов ЖКХ

В Асбесте начались пикеты местных жителей против повышения тарифов ЖКХ, которое инициировали депутаты местной думы. Об этом Накануне.RU рассказала депутат от КПРФ Наталья Крылова.

"Дума Асбестовского городского округа решила обратиться к губернатору с инициативой об установлении для Асбестовского городского округа значения предельного максимального индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 июля 2025 года в размере 15,7%", - говорится в решении думы, которое прислала Крылова.

Пока шло заседание, к зданию гордумы с плакатом вышла бывший преподаватель географии Татьяна Панькина. Почти сразу к ней подошли сотрудники администрации и полицейский, после чего на место выехало сразу три наряда. Протокол в итоге так и не составили, так как нарушений со стороны местной жительницы в полиции не усмотрели.

Напомним, Екатеринбург тоже скоро столкнется с повышением оплаты за теплоснабжение. В городе намерены перейти на метод альтернативной котельной, что может увеличить ежемесячный платеж почти в два раза.