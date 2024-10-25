Эрдоган: Путин хочет прекратить огонь на Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган счел, что его российский коллега Владимир Путин стремится к прекращению огня на Украине.

"Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле", - приводит РИА Новости слова Эрдогана, сказанные журналистам в самолете после возвращения из Казани.

Эрдоган участвовал в саммите БРИКС, который состоялся в столице Татарстана 22-24 октября.