Полиция опровергла информацию о преследовании мигрантами девушек в Нижневартовске

В Югре полицейские установили личности участников вчерашнего конфликта с нападением "толпы мигрантов" на 16-летнего парня и 22-летнюю девушку. Многие факты не подтвердились.

Сообщается, что зачинщиком конфликта стал 16-летний парень. На него составлен протокол по статье 6.1.1 Кодекса РФ — Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий. Другими участниками драки оказались не мигранты, а граждане России, подростки в возрасте от 14 до 16 лет.

Их поставят на профилактический учет.

Напомним, информация о преследовании парня и девушки появилась в соцсетях накануне. Изначально сообщалось, что толпа бежала за двумя девушками.