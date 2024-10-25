Путин: ВСУ потеряли стабильное управление окруженными силами в Курской области

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что стабильное управление подразделениями ВСУ, окруженными в Курской области, потеряно.

"Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно", — сказал Путин в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".

Накануне президент России сообщил, что около 2 тыс. солдат ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, оказались заблокированы. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно, добавил Путин. ВС России приступают к их ликвидации.

Также глава государства заявил, что за последний месяц в Курской области санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили 26 тыс. человек, что существенно больше, чем в 2023 году при так называемом контрнаступлении, когда украинские силы понесли потери в 16 тыс. человек.