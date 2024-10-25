Повторный конкурсный отбор определил 3 кандидатов на должность главы города Астрахани

Процедура избрания градоначальника Астрахани намечена на вторник, 29 октября, в рамках заседания депутатов городской думы. На должность главы областного центра изначально претендовали шесть кандидатов. Конкурсная комиссия допустила их всех к основной части повторного конкурса, которая состоялась сегодня.

Одним из важных пунктов, необходимых для допуска к конкурсу, было отсутствие ограничений пассивного избирательного права. Ни у кого из шести кандидатов таких ограничений не было, поэтому до сегодняшнего дня дошли все претенденты, всем было разрешено участвовать в повторном конкурсе на должность главы Астрахани.

Сам конкурс состоялся сегодня. Он включал два этапа: рассмотрение документов и устное собеседование. Оценив программы социально-экономического развития Астрахани и проведя индивидуальные собеседования, комиссия допустила пятерых, шестой не явился. Из них на голосование вынесли три кандидатуры. Это зампред гордумы Астрахани Александр Календр, глава Наримановского района Игорь Редькин и гендиректор ООО «Арктика» Андрей Габриэлов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Астраханской области, председатель конкурсной комиссии Виктория Гурьянова.

Конкурс на должность главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проходит второй раз. Первый не состоялся по причине того, что до финального этапа дошёл только один претендент при минимальном необходимом пороге из двух.