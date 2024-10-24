Тюменская область стала площадкой для обсуждения стратегии развития цифровых технологий

На два дня Тюменская область стала площадкой для обсуждения стратегии развития цифровых технологий: цифровой форум "Инфотех-2024" собрал ведущих российских специалистов в этой сфере, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках форума состоялись яркие спортивные события: фиджитал-соревнования, состязания по спортивному программированию среди студентов, а также благотворительный матч по хоккею с шайбой на кубок "Инфотех" в поддержку участников специальной военной операции. 23 октября чествовали победителей Чемпионата на Кубок Губернатора Тюменской области по робототехнике и программированию. Лидерами турнира стали 13 человек. Награды им вручил Александр Моор. После завершения торжественной церемонии губернатор осмотрел выставку "Инфотех - 2024", на которой представлено порядка 50 разработок отечественных ИТ-компаний.

Во второй день форума "Инфотех-2024" Александр Моор вместе с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым обсудили перспективы внедрения в Тюменской области технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта.

"Например, ИИ позволил на 98% сократить число не состоящих на диспансерном учете пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Система проанализировала имеющиеся данные и сама, без участия врача, нашла людей, у которых есть проблемы со здоровьем. В этом году мы внедрили идентификацию пациента по номеру телефона при записи на прием к врачу. Это нововведение экономит время. Кстати, над реализацией такого функционала на прошлом "Инфотехе" нам предложил подумать именно Максут Игоревич", - сообщил Моор.

Особое внимание было уделено внедрению ИИ в сфере образования. Школы региона перешли на платформу "Моя школа". Это позволяет анализировать большие объемы данных и формировать индивидуальные траектории обучения.

А еще искусственный интеллект хорошо работает в кол-центрах, в сфере транспорта и дорожной безопасности. Все инициативы, связанные с ИИ, в Тюменской области рассматривает отдельный Проектный офис. Моор отметил, что в будущем их число только будет расти.