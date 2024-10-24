Тюменская область стала площадкой для обсуждения стратегии развития цифровых технологий

24 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область стала площадкой для обсуждения стратегии развития цифровых технологий

На два дня Тюменская область стала площадкой для обсуждения стратегии развития цифровых технологий: цифровой форум "Инфотех-2024" собрал ведущих российских специалистов в этой сфере, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках форума состоялись яркие спортивные события: фиджитал-соревнования, состязания по спортивному программированию среди студентов, а также благотворительный матч по хоккею с шайбой на кубок "Инфотех" в поддержку участников специальной военной операции. 23 октября чествовали победителей Чемпионата на Кубок Губернатора Тюменской области по робототехнике и программированию. Лидерами турнира стали 13 человек. Награды им вручил Александр Моор. После завершения торжественной церемонии губернатор осмотрел выставку "Инфотех - 2024", на которой представлено порядка 50 разработок отечественных ИТ-компаний.

Во второй день форума "Инфотех-2024" Александр Моор вместе с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым обсудили перспективы внедрения в Тюменской области технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта.

"Например, ИИ позволил на 98% сократить число не состоящих на диспансерном учете пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Система проанализировала имеющиеся данные и сама, без участия врача, нашла людей, у которых есть проблемы со здоровьем. В этом году мы внедрили идентификацию пациента по номеру телефона при записи на прием к врачу. Это нововведение экономит время. Кстати, над реализацией такого функционала на прошлом "Инфотехе" нам предложил подумать именно Максут Игоревич", - сообщил Моор.

Особое внимание было уделено внедрению ИИ в сфере образования. Школы региона перешли на платформу "Моя школа". Это позволяет анализировать большие объемы данных и формировать индивидуальные траектории обучения.

А еще искусственный интеллект хорошо работает в кол-центрах, в сфере транспорта и дорожной безопасности. Все инициативы, связанные с ИИ, в Тюменской области рассматривает отдельный Проектный офис. Моор отметил, что в будущем их число только будет расти.

Теги: Инфотех-2024, цифровой форум, стратегия развития


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети