В Екатеринбурге коммунальщики заплатят около 250 тысяч за крышку люка, прилетевшую в иномарку

В Екатеринбурге коммунальной компании придется выплатить местной жительнице более 249 тыс. рублей за незакрепленный канализационный люк, крышка которого прилетела в ее машину.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, ДТП произошло одним майским вечером 2022 года. Елена ехала на своем "Хендай", когда автобус перед ней наехал на люк. Из-под его колес вылетела крышка люка, которая угодила прямо в иномарку. Стоимость ремонта эксперты оценили в 143 тыс. 900 рублей.

Поиски виновного привели Елену в МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения", которым и принадлежала крышка сервисного колодца системы ливневой канализации. Затем екатеринбурженка обратилась в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с компании полную стоимость ущерба, расходы по оплате экспертизы - 7,8 тыс. рублей, расходы по оплате услуг представителя - 30 тыс. рублей и госпошлину 4 тыс. 834 рубля.

Суд назначил дополнительные две автотехнические экспертизы, в результате чего сумма ущерба выросла до 206,5 тыс. рублей. Требования Елены были удовлетворены в полном объеме, а сумма долга компании перед гражданкой составила 249 тыс. 134 рубля.

Ответчик попытался обжаловать решение в части размера компенсации, но Свердловский областной суд не нашел причин для его изменения.