Ашан отрицает, что собирается уходить с российского рынка

Гипермаркет "Ашан" не собирается уходить с российского рынка. Об этом в пресс-службе сети гипермаркетов рассказали "Известиям".

В компании сказали, что продолжат работать в России и не планируют менять стратегию. Там подчеркнули, что ведут бизнес в РФ автономно, без вложений от материнской французской компании.

"Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что уже несколько лет слышат такие слухи, но они не соответствуют действительности.