Ашана не будет. Всё

Сеть гипермаркетов "Ашан" (Auchan) выставила на продажу свою компанию в России из-за европейских санкций. Об этом сообщает Le Figaro, пишет Lenta.ru.

Французская группа уже на завершающей стадии продажи своего бизнеса. Речь идет о сделке по главному ее активу в России — подразделении "Ашан".

"Auchan нашла местного покупателя для ухода из России", — говорится в материале.

Название будущего собственника пока неизвестно.

Руководители сети говорят, что продолжение работы в стране стало невыносимым из-за 18 пакетов санкций, введенных против Москвы. Еще одна причина в том, что после начала специальной военной операции подразделение Auchan перестало отправлять дивиденды. На этом фоне руководство компании приняло решение избавиться от проблемного актива в России.

Известно, что Auchan намерен уйти также с венгерского рынка, но сохранит свое присутствие на Украине.