24 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге очередной подросток на байке попал в ДТП

В Екатеринбурге 15-летний подросток на питбайке угодил в ДТП с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла минувшим вечером около 20.30 напротив дома № 8 по ул. Окружная. По предварительным данным, водитель Шевроле Каптива двигался по Окружной в сторону Селькоровской, но при повороте налево на прилегающую территорию, не предоставил преимущество в движении мотоциклу, движущемуся со встречного направления прямо. В результате 15-летний водитель питбайка с различными травмами был госпитализирован.

Иномаркой управлял 32-летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж вождения 5 лет, за который ни разу не привлекался к административной ответственности. Согласно медосвидетельствованию, опьянение не подтверждено. Привлечен к административной ответственности по ст.12.13 КоАП РФ (не соблюдение очередности проезда).

ДТП с подростком на питбайке напротив дома № 8 по ул. Окружная в Екатеринбурге(2024)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

Уже на месте происшествия полиция установила, что подросток взял ключи от мотоцикла Боксер мощностью 125 кб без разрешения родителей. При этом парень не забыл надеть мотошлем. Пока он находился в детской больнице, транспорт был отправлен на спецстоянку, с которой его будут забирать уже взрослые.

"Госавтоинспекция обращает внимание родителей, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, мопедов запретить управление транспортом без соответствующего на то права и навыков вождения. Необходимо помнить о том, что дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения", - сказали в ГИБДД.

ДТП с подростком на питбайке напротив дома № 8 по ул. Окружная в Екатеринбурге(2024)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

Там также добавили, что материалы о ДТП будут переданы в ПДН для проведения профилактических мероприятий с подростком и его родителями, а также для применения мер административного воздействия в отношении последних. По данным ГИБДД, если несовершеннолетнему водителю меньше 16 лет, ответственность за него несут именно опекуны. Им грозит административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ. А к самому подростку принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что это уже четвертое за эту неделю ДТП, участниками которых стали подростки на байках. О других трех мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, ДТП, байк, подросток


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