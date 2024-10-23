"За два месяца Украина потеряла в 5 раз больше территорий, чем за весь 2023 год"

За последние два месяца украинский режим потерял в пять раз больше территорий, чем за весь 2023 год. Такие цифры озвучил киевский политолог Андрей Золотарев.

Он отмечает, что флажки на карте двигаются не на восток, а на запад, имея в виду, что на освобожденных территориях России поднимаются российские триколоры. Значит, таково соотношение сил на фронте. А Запад или сокращает помощь, или давит насчет начала переговоров, поэтому ситуация на поле боя где-то либо зашла в тупик, либо развивается в катастрофическом для Украины направлении. Поэтому он никак не может диктовать свои условия. При этом в Киеве никто не готов даже к заморозке военного конфликта.

"За пару месяцев мы потеряли в пять раз больше территории, чем за весь 2023 год, – это печальная реальность. Да, пока фронт не валится, но он продавливается, и темпы уже внушают беспокойство", - рассказал Золотарев.

Российский обозреватель Юрий Подоляка сообщал, что за август ВС РФ освободили порядка 400 квадратных километров территории. Чуть больше - в сентябре. А вот в июле было около 150 кв. км. То есть освобождение развивается с нарастающей динамикой.

Для сравнения, ранее сообщалось, что за 2023 год российская армия освободила примерно на 300 кв. км больше, чем потеряла. Цифры приблизительные, но они сопоставимы с данными Золотарева.

Всего с начала 2024 года ВС РФ освободили более 2700 кв. км на разных направлениях, подсчитало на днях RT. Однако около 400 кв. км - это земли в Курской области, которые были оккупированы украинскими боевиками в августе. Без них получается 2300 кв. км. Почти все они были освобождены к западу от Донецка - 1,9 тыс. кв. км. Еще порядка 100 кв. км освобождено под Дзержинском (Торецком) к западу от Горловки, около 300 кв. км - в Харьковской области.

На сегодня российская армия освободила уже 63% территории ДНР, в начале года было 55%. Херсонская область контролируются на 64%, Запорожская - на 71%. В Харьковской области освобождено только 3% территории, или около 1 тыс. кв. км, но это в полтора раза больше, чем было в начале года.