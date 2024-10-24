Экс-губернатор Югры Наталья Комарова получила новое назначение в Совете Федерации
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова получила новое назначение в Совфеде, сообщает NEFT.
Бывший губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенатор заняла должность первого заместителя председателя комитета.
Ранее Комарова входила в состав комитета по социальной политике. Там экс-глава региона также занимала пост первого зампреда.