Опрос WSj: Трамп обгоняет Харрис

В США прошел опрос, касающийся поддержки избирателями кандидатов в президенты страны Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Национальный опрос показал, что Трамп опережает Харрис на 2% (47% против 45%) по сравнению с преимуществом Харрис на 2 пункта в августовском опросе. Оба кандидата лидируют в пределах допустимой погрешности опросов, а это означает, что любой из них действительно может оказаться впереди, пишет The Wall Street Journal.

Выборы президента Америки состоятся 5 ноября.