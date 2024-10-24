"Молчание знак согласия". В Правительстве придумали, как ускорить нормотворчество

Правительство решило повысить исполнительскую дисциплину чиновников. Кабмин намерен закрепить для ведомств в нормотворчестве принцип "не отреагировал вовремя на проект – согласовал его".

Суть "автосогласования" в том, что если министерство или ведомство в течение пяти дней не представило замечания к внесенному документу, то проект отзыва или заключения Белого дома считается согласованным. Такой принцип применяли с мая 2023 г. при подготовке подзаконных актов правительства, и опыт оказался хорошим.

По итогам девяти месяцев 2024 г. количество нарушений сроков принятия подзаконных актов не превышало 0,4% от общего числа актов против 3,6% за аналогичный период 2023 г. и 17% в 2022 г., пишет "Ъ".