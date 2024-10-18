Гладков: Журавлевка - под абсолютным контролем армии России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Журавлевка находится под контролем армии России.

Обстановка в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 г. Сейчас населенный пункт находится под абсолютным контролем армии России. Со стороны органов власти ситуация схожая, сообщил Гладков в "кружочке", который разместил в своем telegram-канале.

Ранее появились сведения о том, что в населенный пункт якобы зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).