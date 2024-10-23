Английский дипломат набросился на журналистов в аэропорту Внуково

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российских журналистов в аэропорту Внуково.

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Как сообщает SHOT, зампосла прибыл в Москву 22 октября. Додд сначала вырвал бейдж одного из журналистов, а потом толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Вместе с ним прилетели руководитель директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси. Их встречали представители СМИ.

Делегация приехала в столицу для инспекции работы посольства Великобритании в России. Это связано с лишением аккредитации шести сотрудников представительства. В сентябре стало известно, что их заподозрили в шпионаже и выслали из РФ.