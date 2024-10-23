По факту стрельбы в школе на Ямале возбудили уголовное дело

В Губкинском возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из пневматического пистолета в одной из школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 22 октября ученик показывал пистолет другим школьникам и выстрелил из него. Пуля угодила в палец на ноге одноклассника стрелявшего мальчика. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.