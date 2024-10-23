В одной из школ Пурпе ребенок выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета, сообщают "Вести Ямал" со ссылкой на департамент образования ЯНАО.



По предварительной информации, ЧП произошло в одной из школ Пурпе. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась.



"Руководители управления образования Губкинского выезжали в школу, провели беседу с работниками, педагогами, охранником. Руководитель управления проведёт совещание с директорами всех школ города. Обсудят меры по повышению безопасности, усилению охраны, как грамотно действовать в подобных ситуациях", - говорится в сообщении.