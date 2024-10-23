Тела двух россиян, умерших в Узбекистане, отправили на родину

Тела двух россиян, умерших в номере отеля Ташкента, отправили на родину. Об этом сообщили РИА Новости в генеральной прокуратуре Узбекистана.

"Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10.00 (8.00 мск)", - сказал представитель ведомства.

22 октября стало известно, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере нашли тело жителя Узбекистана.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, ведется следствие.