Суд заочно арестовал бывшего екатеринбургского депутата Боровика

Суд в Свердловской области заочно арестовал бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика, сейчас он находится в международном розыске. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в силовых структурах.

В конце прошлого года депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к правоохранителям, изучив личную страницу Боровика в соцсети. Те провели проверку и нашли в постах экс-депутата гордумы признаки дискредитации армии и мелкого хулиганства. После этого встал вопрос о возбуждении дел.

Весной нынешнего года стало известно, что Евгения Боровика не стали привлекать за дискредитацию Вооруженных Сил России, но возбудили против него дело об оправдании терроризма. Альшевских заявлял, что Боровик успел "сделать ноги" и может скрываться за рубежом.

Стоит отметить, что в 2018 году Боровик покидал Россию "на неопределенный срок", но затем уже через месяц вернулся в Екатеринбург.