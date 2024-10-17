МВД объявило в розыск бывшего екатеринбургского депутата Боровика

Силовики объявили в розыск бывшего депутата Екатеринбургской городской думы Евгения Боровика. Информация об этом появилась в специальном разделе на официальном сайте МВД России.

Сообщается, что Боровик разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сама статья при этом не уточняется.

В конце прошлого года депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к правоохранителям, изучив личную страницу Боровика в соцсети. Те провели проверку и нашли в постах экс-депутата гордумы признаки дискредитации армии и мелкого хулиганства. После этого встал вопрос о возбуждении дел.

Весной нынешнего года стало известно, что Евгения Боровика не стали привлекать за дискредитацию Вооруженных Сил России, но возбудили против него дело об оправдании терроризма. Альшевских заявлял, что Боровик успел "сделать ноги" и может скрываться за рубежом.

Стоит отметить, что в 2018 году Боровик покидал Россию "на неопределенный срок", но затем уже через месяц вернулся в Екатеринбург.