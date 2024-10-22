За фейки про российскую армию тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы

Уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ возбуждено в отношении жителя Тюмени, сообщает "Мегаполис".

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области установили причастность тюменца к публичному распространению в интернете заведомо ложной информации о действиях нашей армии в зоне проведения специальной военной операции.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области СУ СК России по Тюменской области в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти).

За фейки про российскую армию жителю Тюмени грозит до 10 лет лишения свободы.