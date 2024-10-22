На борту аварийно севшего вертолёта было пять человек
На борту аварийно севшего вертолёта было пять человек: два пилота, два медика и пациент. Женщину везли в нижегородскую больницу имени Семашко. У фельдшера сотрясение мозга, у второго пилота сломана нога, сообщает MASH.
По данным издания, вертолёт начал вращаться в воздухе, пилот стабилизировал полёт и принял решение сесть в лесу. Сразу посадки мужчина пошёл искать связь и сообщил в экстренные службы.
Вертолет санавиации совершил жёсткую посадку в лесу в Малой Овсянке в Нижегородской области сегодня. Предварительная причина аварии — техническая неисправность.
На место направлены два вертолёта для эвакуации людей.