На борту аварийно севшего вертолёта было пять человек

На борту аварийно севшего вертолёта было пять человек: два пилота, два медика и пациент. Женщину везли в нижегородскую больницу имени Семашко. У фельдшера сотрясение мозга, у второго пилота сломана нога, сообщает MASH.

По данным издания, вертолёт начал вращаться в воздухе, пилот стабилизировал полёт и принял решение сесть в лесу. Сразу посадки мужчина пошёл искать связь и сообщил в экстренные службы.

Вертолет санавиации совершил жёсткую посадку в лесу в Малой Овсянке в Нижегородской области сегодня. Предварительная причина аварии — техническая неисправность.

На место направлены два вертолёта для эвакуации людей.