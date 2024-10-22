Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области. На борту был пациент. Он приземлился в лесу, сообщает ТАСС.

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Как сообщили в Национальной службе санитарной авиации Ростеха, действия пилотов позволили предотвратить серьезную аварию. Предположительно причина такой посадки – технические неполадки.

"На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет", - сказали в службе.

На место направлены два вертолета для эвакуации людей.