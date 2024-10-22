Блогер получил год принудительных работ за осквернение памятника "Родина-мать"

Блогера из Башкортостана Расула Ахияретдинова Волгоградский суд приговорил к году принудительных работ. С него будут удерживать 10% заработка. Также мужчине на 2 года назначили запрет на деятельность, связанную с размещением информации в интернете, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Блогера обвиняют в осквернении символов воинской славы с использованием интернета. Прокуратура заявляла, что он "в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме записал на видео свое суждение относительно облика" памятника "Родина-мать" и опубликовал его в интернете.

Ахияретдинов записал видео в начале февраля 2024 года. Он просил Владимира Путина о реконструкции монумента, чтобы "закрыть ее срамные места".

"Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может", — говорил Ахияретдинов на камеру.

На следующий день блогер опубликовал извинения уже на фоне памятника Феликсу Дзержинскому. Он сказал, что приносит извинения ветеранам Великой Отечественной войны и людям, которые "могли не так понять или были оскорблены" его высказываниями.

Прокурор запрашивал для него два года колонии-поселения с запретом на публикации в интернете в течение четырех лет. Ранее Ахияретдинов полностью признал вину.