Названа тема переговоров Путина и Си Цзиньпина в Казани

В Казани на полях саммита БРИКС встретятся президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Политики обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 г. к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.