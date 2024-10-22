Задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель покушения на бывшего зампреда правительства Ингушетии

МВД сообщило о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампреда правительства Ингушетии, а ныне – помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.

Оба фигуранта доставлены в следственные органы, сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, преступник четыре раза выстрелил через окно дома Алихаджиева, когда он отдыхал на даче в Подмосковье. Преступление произошло около 9 вечера 10 октября. Одна пуля попала в челюсть мужчины, другая – в спину. Преступник скрылся. 58-летнего Алихаджиева госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Шерип Алихаджиев был соратником экс-президента Чечни Ахмада Кадырова. Какое-то время занимал должность первого зампреда Госсовета Чечни, затем – заместителя председателя правительства Ингушетии. В последнее время работает помощником одного из депутатов Госдумы.