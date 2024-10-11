Покушение на помощника депутата Госдумы совершено в Одинцово

Покушение на помощника депутата Государственной думы и экс зампредседателя правительства Ингушетии - Шерипа Алихаджиева - совершено в Одинцово, сообщает MASH.

Неизвестный четыре раза выстрелил через окно дома Алихаджиева, когда он отдыхал на даче. Преступление произошло 10 октября около 9 вечера. Одна пуля попала в челюсть мужчины, другая — в спину.

Преступник скрылся.

58-летнего Алихаджиева госпитализировали, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте работает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Нападавшего ищут, мотивы выясняются.

Шерип Аликхаджиев был соратником экс-президента Чечни Ахмада Кадырова. Какое-то время занимал должность первого зампреда Госсовета Чечни, затем – заместителя председателя правительства Ингушетии. В последнее время работает помощником одного из депутатов Госдумы.