Покушение на помощника депутата Госдумы совершено в Одинцово
Покушение на помощника депутата Государственной думы и экс зампредседателя правительства Ингушетии - Шерипа Алихаджиева - совершено в Одинцово, сообщает MASH.
Неизвестный четыре раза выстрелил через окно дома Алихаджиева, когда он отдыхал на даче. Преступление произошло 10 октября около 9 вечера. Одна пуля попала в челюсть мужчины, другая — в спину.
Преступник скрылся.
58-летнего Алихаджиева госпитализировали, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте работает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Нападавшего ищут, мотивы выясняются.
Шерип Аликхаджиев был соратником экс-президента Чечни Ахмада Кадырова. Какое-то время занимал должность первого зампреда Госсовета Чечни, затем – заместителя председателя правительства Ингушетии. В последнее время работает помощником одного из депутатов Госдумы.